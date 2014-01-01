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ТЕМА ДНЯ

Коллектив НИА поздравляет Вас с Новым годом!

Коллектив НИА поздравляет Вас с Новым годом!

Дорогие коллеги! Коллектив «НИА-Красноярск» поздравляет Вас с наступающим 2017 годом!!!Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество!Мы верим, что с боем курантов начнут сбываться загаданные желания!Пусть наступающий год Петуха принесет удачу во всех начинаниях, новые творческие идеи, а уверенный взгляд в будущее принесет Вам положительные эмоции, развитие и успех!С НОВЫМ ГОДОМ!!!   ...
  ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ:

г. Красноярск, 30.12 19:11, НИА — Первые лица города поздравляют с Новым 2017 годом

Красноярский край, 30.12 19:09, НИА — На время новогодних праздников на предприятиях СГК в Красноярском крае приняты дополнительные меры для энергоснабжения потребителей

Красноярский край, 30.12 11:52, НИА — Федеральные и краевые власти готовы субсидировать авиаперевозки на время реконструкции аэропорта "Алыкель"

Красноярский край, 30.12 11:50, НИА — Виктор Толоконский ознакомился с ходом строительства нового терминала аэропорта "Емельяново"

Красноярский край, 30.12 11:49, НИА — Поздравление полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Красноярский край, 30.12 11:34, НИА — Поздравление Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и председателя Законодательного Собрания края Александра Усса с Новым годом

г. Красноярск, 30.12 11:14, НИА — 31 декабря жители домов ГУК «Жилфонд» смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги

г. Красноярск, 30.12 10:46, НИА — В ночь с 6 на 7 января от Храма Рождества Христова и Свято-Успенского мужского монастыря можно будет уехать на бесплатных автобусах


   АНОНС НА 4 ЯНВАРЯ:



Анонс на завтра: 05 ЯНВАРЯ:


ВЛАСТЬ



 

Поздравление Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и председателя Законодательного Собрания края Александра Усса с Новым годом

Поздравление Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и председателя Законодательного Собрания края Александра Усса с Новым годом

Уважаемые жители Красноярского края! Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
 НОВОСТИ:

г. Красноярск, 30.12 19:11, НИА — Первые лица города поздравляют с Новым 2017 годом

Красноярский край, 30.12 11:50, НИА — Виктор Толоконский ознакомился с ходом строительства нового терминала аэропорта "Емельяново"

Красноярский край, 30.12 11:49, НИА — Поздравление полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Красноярский край, 28.12 13:35, НИА — Министр транспорта Сергей Ерёмин подвел итоги уходящего года

Красноярский край, 28.12 12:05, НИА — Красноярские учёные разрабатывают методы улучшения качества радиосвязи в космосе

Красноярский край, 28.12 11:25, НИА — Министр лесного хозяйства края Владимир Векшин посетил с рабочим визитом Ермаковский район и Минусинск

Красноярский край, 28.12 10:54, НИА — Объявлен конкурс на замещение должности заместителя руководителя управления проектной деятельности Правительства Красноярского края

Красноярский край, 27.12 13:41, НИА — Красноярцы определят самый добрый поступок на дороге


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27.12 16:55
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Эдхам Акбулатов: В предстоящем году в Красноярске планируются масштабные преобразования городской среды

19.02 10:16
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Эдхам Акбулатов встретился с делегацией Международной федерации студенческого спорта (FISU)

16.02 09:55
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Максим Уразов: Участие компании «Норильский никель» в подготовке и проведении Универсиады - это залог успеха


ПОЛИТИКА

Партия «Единая Россия» в Красноярском крае подвела итоги работы

Партия «Единая Россия» в Красноярском крае подвела итоги работы

XXX отчетно-выборная конференция Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялась в Красноярске в субботу, 24 декабря.
 НОВОСТИ:

Красноярский край, 26.12 14:24, НИА — Депутаты Госдумы рассказали о главных итогах работы фракции «Единая Россия»

Америка, 26.12 08:01, НИА — Дональд Трамп после инаугурации может отменить 70% указов Обамы

Красноярский край, 21.12 17:25, НИА — В городах Красноярского края предлагают открыть музеи Сталина

Европа, 21.12 08:18, НИА — Глава Еврокомиссии пообещал Украине безвизовый режим в ближайшие недели

Красноярский край, 20.12 15:58, НИА — Сергей Пономаренко: Власть Красноярского края поддерживается жителями

г. Москва, 20.12 09:55, НИА — Бывших депутатов Госдумы через суд выселят из служебных квартир

Европа, 20.12 09:39, НИА — Власти Риги запретили проводить Новый год в стиле 1943 года

Южный Федеральный округ, 19.12 09:39, НИА — Украина – Турция: момент истины


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22.12 17:02
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Александр Усс подвел итоги парламентского года

12.08 09:40
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Олег Пащенко: Человечество кончает жизнь самоубийством

 
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75 ЛЕТ НОРИЛЬСКОМУ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ им. А.П. ЗАВЕНЯГИНА

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Специалисты Ачинского НПЗ, дочернего общества НК «Роснефть», отмечены в конкурсе, поддерживаемом Президентом

Специалисты Ачинского НПЗ, дочернего общества НК «Роснефть», отмечены в конкурсе, поддерживаемом Президентом

В рамках пятого Международного форума «Энергоэффективность и энергосбережение. Развитие энергетики» завершился Третий Всероссийский конкурс реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016.
  НОВОСТИ:

Красноярский край, 30.12 19:09, НИА — На время новогодних праздников на предприятиях СГК в Красноярском крае приняты дополнительные меры для энергоснабжения потребителей

Красноярский край, 30.12 11:52, НИА — Федеральные и краевые власти готовы субсидировать авиаперевозки на время реконструкции аэропорта "Алыкель"

г. Красноярск, 30.12 11:14, НИА — 31 декабря жители домов ГУК «Жилфонд» смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги

г. Красноярск, 30.12 10:43, НИА — Утвержден проект схемы теплоснабжения города Красноярска до 2033 года

Красноярский край, 30.12 10:42, НИА — Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров поздравляет с Новым годом

Сибирский федеральный округ, 29.12 11:09, НИА — Тимлюйский цементный завод награжден за активное участие в акции «Сделано в Бурятии»

Красноярский край, 29.12 11:04, НИА — Продукция Красноярского цементного завода вошла в линейку «100 лучших товаров России»

Красноярский край, 29.12 10:59, НИА — В Красноярске уничтожили 350 литров контрафактного алкоголя


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11.08 15:02
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Николай Тестоедов: Близость Железногорского промпарка выгодна его резидентам и «ИСС»

26.02 09:58
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Вице-президент ГМК «Норильский никель» Елена Безденежных: Развитие Красноярского края невозможно без компании, как и развитие компании невозможно без края

24.02 10:07
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«Норильский никель» и FISU будут развивать мировой студенческий спорт

ФИНАНСЫ

Николай Морев: Российские банки адаптируются к непростым условиям

Николай Морев: Российские банки адаптируются к непростым условиям

Об этом заявил управляющим Отделением Красноярск Сибирского ГУ Банка России Николай Морев в ходе интервью по итогам финансового года.
 НОВОСТИ:

Красноярский край, 28.12 09:56, НИА — В Красноярском крае утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2017-2019 годы

г. Москва, 21.12 09:34, НИА — Стало известно, в каких числах пенсионеры получат единовременную выплату в 5000 рублей

г. Красноярск, 20.12 12:07, НИА — Красноярские депутаты приняли бюджет на 2017 год

г. Москва, 20.12 09:24, НИА — Реальные доходы россиян стали меньше, чем в прошлом году

Красноярский край, 19.12 10:38, НИА — На Таймыре принят бюджет района на 2017 год

г. Красноярск, 16.12 15:24, НИА — В Красноярске ведётся активная работа по формированию бюджета

Красноярский край, 15.12 17:07, НИА — Доходная часть бюджета Железногорска составит 3 млрд 342 млн рублей

г. Железногорск, 15.12 09:17, НИА — Депутаты Железногорска рассмотрят бюджет ЗАТО на будущий год


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ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩЕСТВО

Сайт любительского футбола Красноярска

Красноярцы рассказали, о чем мечтают в новом году

Красноярцы рассказали, о чем мечтают в новом году

C наступлением 2017 года люди связывают надежды на наступление чего-то нового в своей жизни. Кто-то ждет высокооплачиваемую работу, кто-то – новые отношения, кто-то – пополнение в семье. Корреспонденты НИА-Красноярск спросили у красноярцев, а чего они ожидают от 2017 года?
 НОВОСТИ:

г. Красноярск, 30.12 10:46, НИА — В ночь с 6 на 7 января от Храма Рождества Христова и Свято-Успенского мужского монастыря можно будет уехать на бесплатных автобусах

Красноярский край, 30.12 09:21, НИА — 150 школьников Красноярского края будут соревноваться в региональном этапе национального чемпионата JuniorSkills

Красноярский край, 29.12 13:05, НИА — Жителей края приглашают по-спортивному провести новогодние каникулы

г. Красноярск, 29.12 12:01, НИА — Продолжительность зимних каникул школьников может быть увеличена

Красноярский край, 29.12 10:57, НИА — Названы лучшие деятели спортивной отрасли края за 2016 год

г. Красноярск, 29.12 09:12, НИА — В Красноярске состоялось открытие ёлки на острове Татышев

г. Красноярск, 28.12 17:01, НИА — В Красноярске открылся XI Зимний суриковский фестиваль искусств

г. Красноярск, 28.12 16:58, НИА — 31 декабря Татышев-парк приглашает всех горожан на новогоднюю развлекательную программу


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ОТДЫХАЕМ В РОССИИ


28.12 13:39
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«Архыз» приглашает на массовый заезд Дедов Морозов и Снегурочек

23.12 16:05
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Праздник в честь открытия сезона состоится на курорте «Архыз» 25 декабря

22.12 15:17
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Удачный старт горнолыжного сезона на курортах КЧР


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