ТЕМА ДНЯ
Коллектив НИА поздравляет Вас с Новым годом! Дорогие коллеги!
Коллектив «НИА-Красноярск» поздравляет Вас с наступающим 2017 годом!!!Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество!Мы верим, что с боем курантов начнут сбываться загаданные желания!Пусть наступающий год Петуха принесет удачу во всех начинаниях, новые творческие идеи, а уверенный взгляд в будущее принесет Вам положительные эмоции, развитие и успех!С НОВЫМ ГОДОМ!!!
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ:
г. Красноярск, 30.12 19:11, НИА — Первые лица города поздравляют с Новым 2017 годом
Красноярский край, 30.12 19:09, НИА — На время новогодних праздников на предприятиях СГК в Красноярском крае приняты дополнительные меры для энергоснабжения потребителей
Красноярский край, 30.12 11:52, НИА — Федеральные и краевые власти готовы субсидировать авиаперевозки на время реконструкции аэропорта "Алыкель"
Красноярский край, 30.12 11:50, НИА — Виктор Толоконский ознакомился с ходом строительства нового терминала аэропорта "Емельяново"
Красноярский край, 30.12 11:49, НИА — Поздравление полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Красноярский край, 30.12 11:34, НИА — Поздравление Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и председателя Законодательного Собрания края Александра Усса с Новым годом
г. Красноярск, 30.12 11:14, НИА — 31 декабря жители домов ГУК «Жилфонд» смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги
г. Красноярск, 30.12 10:46, НИА — В ночь с 6 на 7 января от Храма Рождества Христова и Свято-Успенского мужского монастыря можно будет уехать на бесплатных автобусах
АНОНС НА 4 ЯНВАРЯ:
Анонс на завтра: 05 ЯНВАРЯ:
Поздравление Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и председателя Законодательного Собрания края Александра Усса с Новым годом
Уважаемые жители Красноярского края! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
НОВОСТИ: г. Красноярск, 30.12 19:11, НИА — Первые лица города поздравляют с Новым 2017 годом Красноярский край, 30.12 11:50, НИА — Виктор Толоконский ознакомился с ходом строительства нового терминала аэропорта "Емельяново" Красноярский край, 30.12 11:49, НИА — Поздравление полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Красноярский край, 28.12 13:35, НИА — Министр транспорта Сергей Ерёмин подвел итоги уходящего года Красноярский край, 28.12 12:05, НИА — Красноярские учёные разрабатывают методы улучшения качества радиосвязи в космосе Красноярский край, 28.12 11:25, НИА — Министр лесного хозяйства края Владимир Векшин посетил с рабочим визитом Ермаковский район и Минусинск Красноярский край, 28.12 10:54, НИА — Объявлен конкурс на замещение должности заместителя руководителя управления проектной деятельности Правительства Красноярского края Красноярский край, 27.12 13:41, НИА — Красноярцы определят самый добрый поступок на дороге Все новости
Партия «Единая Россия» в Красноярском крае подвела итоги работы XXX отчетно-выборная конференция Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялась в Красноярске в субботу, 24 декабря.
НОВОСТИ: Красноярский край, 26.12 14:24, НИА — Депутаты Госдумы рассказали о главных итогах работы фракции «Единая Россия» Америка, 26.12 08:01, НИА — Дональд Трамп после инаугурации может отменить 70% указов Обамы Красноярский край, 21.12 17:25, НИА — В городах Красноярского края предлагают открыть музеи Сталина Европа, 21.12 08:18, НИА — Глава Еврокомиссии пообещал Украине безвизовый режим в ближайшие недели Красноярский край, 20.12 15:58, НИА — Сергей Пономаренко: Власть Красноярского края поддерживается жителями г. Москва, 20.12 09:55, НИА — Бывших депутатов Госдумы через суд выселят из служебных квартир Европа, 20.12 09:39, НИА — Власти Риги запретили проводить Новый год в стиле 1943 года Южный Федеральный округ, 19.12 09:39, НИА — Украина – Турция: момент истины Все новости
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Специалисты Ачинского НПЗ, дочернего общества НК «Роснефть», отмечены в конкурсе, поддерживаемом Президентом В рамках пятого Международного форума «Энергоэффективность и энергосбережение. Развитие энергетики» завершился Третий Всероссийский конкурс реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016.
НОВОСТИ:
Красноярский край, 30.12 19:09, НИА — На время новогодних праздников на предприятиях СГК в Красноярском крае приняты дополнительные меры для энергоснабжения потребителей Красноярский край, 30.12 11:52, НИА — Федеральные и краевые власти готовы субсидировать авиаперевозки на время реконструкции аэропорта "Алыкель" г. Красноярск, 30.12 11:14, НИА — 31 декабря жители домов ГУК «Жилфонд» смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги г. Красноярск, 30.12 10:43, НИА — Утвержден проект схемы теплоснабжения города Красноярска до 2033 года Красноярский край, 30.12 10:42, НИА — Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров поздравляет с Новым годом Сибирский федеральный округ, 29.12 11:09, НИА — Тимлюйский цементный завод награжден за активное участие в акции «Сделано в Бурятии» Красноярский край, 29.12 11:04, НИА — Продукция Красноярского цементного завода вошла в линейку «100 лучших товаров России» Красноярский край, 29.12 10:59, НИА — В Красноярске уничтожили 350 литров контрафактного алкоголя Все новости
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Николай Морев: Российские банки адаптируются к непростым условиям Об этом заявил управляющим Отделением Красноярск Сибирского ГУ Банка России Николай Морев в ходе интервью по итогам финансового года.
НОВОСТИ: Красноярский край, 28.12 09:56, НИА — В Красноярском крае утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2017-2019 годы г. Москва, 21.12 09:34, НИА — Стало известно, в каких числах пенсионеры получат единовременную выплату в 5000 рублей г. Красноярск, 20.12 12:07, НИА — Красноярские депутаты приняли бюджет на 2017 год г. Москва, 20.12 09:24, НИА — Реальные доходы россиян стали меньше, чем в прошлом году Красноярский край, 19.12 10:38, НИА — На Таймыре принят бюджет района на 2017 год г. Красноярск, 16.12 15:24, НИА — В Красноярске ведётся активная работа по формированию бюджета Красноярский край, 15.12 17:07, НИА — Доходная часть бюджета Железногорска составит 3 млрд 342 млн рублей г. Железногорск, 15.12 09:17, НИА — Депутаты Железногорска рассмотрят бюджет ЗАТО на будущий год Все новости КОММЕНТАРИИ::
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Красноярцы рассказали, о чем мечтают в новом году C наступлением 2017 года люди связывают надежды на наступление чего-то нового в своей жизни. Кто-то ждет высокооплачиваемую работу, кто-то – новые отношения, кто-то – пополнение в семье. Корреспонденты НИА-Красноярск спросили у красноярцев, а чего они ожидают от 2017 года?
НОВОСТИ: г. Красноярск, 30.12 10:46, НИА — В ночь с 6 на 7 января от Храма Рождества Христова и Свято-Успенского мужского монастыря можно будет уехать на бесплатных автобусах Красноярский край, 30.12 09:21, НИА — 150 школьников Красноярского края будут соревноваться в региональном этапе национального чемпионата JuniorSkills Красноярский край, 29.12 13:05, НИА — Жителей края приглашают по-спортивному провести новогодние каникулы г. Красноярск, 29.12 12:01, НИА — Продолжительность зимних каникул школьников может быть увеличена Красноярский край, 29.12 10:57, НИА — Названы лучшие деятели спортивной отрасли края за 2016 год г. Красноярск, 29.12 09:12, НИА — В Красноярске состоялось открытие ёлки на острове Татышев г. Красноярск, 28.12 17:01, НИА — В Красноярске открылся XI Зимний суриковский фестиваль искусств г. Красноярск, 28.12 16:58, НИА — 31 декабря Татышев-парк приглашает всех горожан на новогоднюю развлекательную программу Все новости
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