





Красноярцы рассказали, о чем мечтают в новом году



C наступлением 2017 года люди связывают надежды на наступление чего-то нового в своей жизни. Кто-то ждет высокооплачиваемую работу, кто-то – новые отношения, кто-то – пополнение в семье. Корреспонденты НИА-Красноярск спросили у красноярцев, а чего они ожидают от 2017 года?

